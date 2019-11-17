Kirman’da Șehzade Mahan Bahçesi'nden kareler

Kirman, İRNA- Șehzade Mahan Bahçesi, İran'ın tarihi bahçelerindendir. Bu bahçe, İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman iline bağlı Mahan şehrinin 2 kilometre uzaklığında, Kervan şehrinin yakınlarında ve Tigran dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Bu eser Kaçarlar döneminin son yıllarına dayanır. 3.5 dönümlük bir araziyi kapsayan Şehzade Mahan Bahçesi, 5 Kasım 1974 tarihinde 1012 kayıt numarasıyla İran ulusal eserleri listesinde ve 2011 yılnda UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklenmiştir.