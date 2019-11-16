Tahran'a yağan ilk kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

Tahran, İRNA- Başkent Tahran'a yılın ilk karı yağdı. Görüntülerde şiddetli ve çok büyük miktardas başkentin üzerine bugün saatlerce yağan karın oluşturduğu manzaralar görülmektedir. Bugün sabah saatlerinde trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu saat yedi buçukta mevsimin ilk karı yağarak vatandaşlarda heyecan yarattı. Fotoğrafçı: Davut Kahrdar