Karun kıyısında Barış Resim Atölyesi

Ahvaz, İRNA- Barış temalı resim sergisi, Fransa ve Norveç Kültür Müsteşarlarının katılımıyla İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan ilinin merkezi Ahvaz şehrinde 15 Kasım günü açıldı. Sergi 18 Kasım'a kadar Ahvaz'ın Rif Turistik Bölgesi'nde Karun nehrinin kıyısında faaliyetine devam edecek,. Fotoğrafçı: Hamidrıza Turabiferd