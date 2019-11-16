16 Kas 2019 16:58
Journalist ID: 2391
News Code: 83557767
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İran'ın kuzeyi Mazenderan yükseklikleri karla büründü

Nevşehir, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mazenderan ilinin Cevahirdeh yükseklikleri ve Ramser ilçesinin yayla bölgeleri, mesvimin ilk karına tanık oldu. Bölgede karın yağması ile güzel görüntüler oluştu.

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