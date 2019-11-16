16 Kas 2019 16:53
Journalist ID: 2391
News Code: 83557763
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İran Drift Şampiyonası'ndan görüntüler

Tahran, İRNA- İran Drift Şampiyonası 2. Etabı, başkent Tahran'ın Azadi Spor Kompleksi araba pistinde 15 Kasım günü düzenlendi. Drift, sözcükte el freni ile arabayı itmek anlamındadır.

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