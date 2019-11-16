Tahran, İRNA- İran Drift Şampiyonası 2. Etabı, başkent Tahran'ın Azadi Spor Kompleksi araba pistinde 15 Kasım günü düzenlendi. Drift, sözcükte el freni ile arabayı itmek anlamındadır.
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Tahran'a yağan ilk kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu
Tahran, İRNA- Başkent Tahran'a yılın ilk karı yağdı. Görüntülerde şiddetli ve çok büyük miktardas…
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Karun kıyısında Barış Resim Atölyesi
Ahvaz, İRNA- Barış temalı resim sergisi, Fransa ve Norveç Kültür Müsteşarlarının katılımıyla…
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İran'ın kuzeyi Mazenderan yükseklikleri karla büründü
Nevşehir, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mazenderan ilinin Cevahirdeh yükseklikleri…
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İran Drift Şampiyonası'ndan görüntüler
Tahran, İRNA- İran Drift Şampiyonası 2. Etabı, başkent Tahran'ın Azadi Spor Kompleksi araba…
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'Şefkat Peygamberi' Müzik Festivali kapanış töreninden kareler
Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın Kasr Müzesi'nin bahçesinde İran genelinden halk müzik…
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Yabancı turistlerin Erdebil müzelerini ziyaret oranında %97'lik artış
Erdebil, İRNA- Erdebil Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü, İran takviminin…
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İranlı sporcu FISU Ödülü'ne değer görüldü
Tahran, İRNA- Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İranlı…
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İran'la medya ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Tahran, İRNA- Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud, İRNA haber ajansını ziyaret…
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İran 3. Hindistan Küresel Ticaret Fuarı'na katıldı
Tahran, İRNA- 3. Hindistan Küresel Ticaret Fuarı'na İran'dan Teknoloji Satış Merkezi ülkemizi…
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İranlı kalevi Asya'nın en iyi oyuncusu adayı olarak gösterildi
İran Milli Futbol Takımı kalecisi Alirıza Beyranvend, Asya En İyi Futbol Oyuncusu adaylarından…
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