16 Kas 2019 16:50
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News Code: 83557748
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'Şefkat Peygamberi' Müzik Festivali kapanış töreninden kareler

Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın Kasr Müzesi'nin bahçesinde İran genelinden halk müzik grupları, Şefkat Peygamberi Müzik Festivali'nin kapanış töreninde sahne alarak konser verdi. Festivale Sistan ve Beluçistan, Kürdistan, Luristan, Horasan, Buşehr, Gilan ve Gülistan halk müzik sanatçıları performanslarını sergiledi.

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