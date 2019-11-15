15 Kas 2019 16:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83556106
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Uluslararası Vahdet Konferansı katılımcıları Ayetullah Hamenei ile görüştüler

Tahran, IRNA- Uluslararası Vahdet Konferansına katılan yabancı misafirler, İslam Peygamberinin kutlu doğum gününde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştüler.

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