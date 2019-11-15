Tahran, IRNA- Uluslararası Vahdet Konferansına katılan yabancı misafirler, İslam Peygamberinin kutlu doğum gününde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştüler.
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Uluslararası Vahdet Konferansı katılımcıları Ayetullah Hamenei ile görüştüler
Tahran, IRNA- Uluslararası Vahdet Konferansına katılan yabancı misafirler, İslam Peygamberinin…
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Ayetullah Hamenei: İslam dünyasının bugünkü musibetlerinin nedeni İslami birliğin zayıflığıdır
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, günümüz dünyasında İslam…
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32 güvenlik mahkum İslam İnkılabı tarafından af edildi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin onayı ile İslam Peygamberinin…
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İslam Peygamberi Kutlu Doğum Töreni Tahran’da düzenlendi
Tahran, IRNA- İslam Peygamberinin kutlu doğum haftası töreni, Tahran’da 1700 yerli ve yabancı…
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İran Milli Sazları Orkestrası Bratislava’da konser verdi
Tahran, IRNA- İran’ın Slovakya’da düzenlenen Kültür Haftası, başkent Bratislava’da Milli Sazlar…
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İslami Cihat, İran’ın Filistin direnişine yardımlarından dolayı teşekkür etti
Tahran, IRNA- İslami Cihat askeri kanadının sözcüsü Abu Hamze, İran’ın Filistin direnişine…
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Urumiye Mohammad Yar geleneksel pazarı
Urumiye, IRNA- Urumiye’de Perşembe günleri düzenlenen Mohammad Yar pazarı, İran’ın Batısında…
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İran, Hurma ihracatında dünya birincisidir
Buşehr, IRNA- Geçen sene İran’da üretilen Hurma’nın yüzde 30’u ihraç edilerek 350 milyon dolar…
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Musevi: İran her zaman insan haklarının yükseltilmesine çaba göstermiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Ekberabad Çölünün manzarası
Bircend, IRNA- Büyük Lut çölünün kuzey batısında ve Hosof kentinin yanında yer alan Ekberabad…
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