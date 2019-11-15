15 Kas 2019 14:32
Journalist ID: 1942
News Code: 83555973
0 Persons

İslam Peygamberi Kutlu Doğum Töreni Tahran’da düzenlendi

Tahran, IRNA- İslam Peygamberinin kutlu doğum haftası töreni, Tahran’da 1700 yerli ve yabancı katılımcının iştiraki ile düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 9 =