15 Kas 2019 10:39
Journalist ID: 1942
News Code: 83555702
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Urumiye Mohammad Yar geleneksel pazarı

Urumiye, IRNA- Urumiye’de Perşembe günleri düzenlenen Mohammad Yar pazarı, İran’ın Batısında kurulan en büyük pazardır.

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