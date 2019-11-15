15 Kas 2019 10:28
Journalist ID: 1942
News Code: 83555694
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Ekberabad Çölünün manzarası

Bircend, IRNA- Büyük Lut çölünün kuzey batısında ve Hosof kentinin yanında yer alan Ekberabad çölü geniş bir coğrafyada yer almakta. Çöl doğa fotoğrafçıları ve turistler için büyük bir cazibe merkezidir.

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