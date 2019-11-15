Bircend, IRNA- Büyük Lut çölünün kuzey batısında ve Hosof kentinin yanında yer alan Ekberabad çölü geniş bir coğrafyada yer almakta. Çöl doğa fotoğrafçıları ve turistler için büyük bir cazibe merkezidir.
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Urumiye Mohammad Yar geleneksel pazarı
Urumiye, IRNA- Urumiye’de Perşembe günleri düzenlenen Mohammad Yar pazarı, İran’ın Batısında…
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İran, Hurma ihracatında dünya birincisidir
Buşehr, IRNA- Geçen sene İran’da üretilen Hurma’nın yüzde 30’u ihraç edilerek 350 milyon dolar…
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Musevi: İran her zaman insan haklarının yükseltilmesine çaba göstermiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Ekberabad Çölünün manzarası
Bircend, IRNA- Büyük Lut çölünün kuzey batısında ve Hosof kentinin yanında yer alan Ekberabad…
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Hurma, İran-Türkiye ticaretinin artması için önemi kapasitedir
Buşehr, IRNA- Buşehr’de düzenlenen Uluslararası İran Hurması Sempozyumunda İran Hurmasının…
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7 ayda 24.5 milyar dolar ihracat gerçekleşti
Buşehr, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hüseyin Müderris Hiyabani, son…
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Azerbaycan, İran ile kültürel ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı
Bakü, IRNA- Azerbaycan Kültür Bakanı Abulfezl Garayev, İran ve Azerbaycan arasındaki kültürel…
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Karamollaoğlu: Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşmaz
Tahran, IRNA- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin ile İslam dünyasının…
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Al-i Habib: Ekonomik terörizmi planlayıcıları İran’da insan hakları için Timsah gözyaşı döküyor
New York, IRNA- İran’ın BM nezdindeki temsilcisi Ishak Al-i Habib, İran aleyhindeki insan hakları…
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Terörle mücadele ekseninin en önemli unsuru değişmesi mümkün olmayan ilkelere bağlı kalmaktır
Şam, IRNA- Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, terörle mücadele ekseninde en önemli güç unsurunun…
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