Tahran, IRNA- Tahran’da düzenlenen 33. Vahdet Konferansı bugün Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açılış konuşması ve 90 ülkeden 350 yabancı misafirin katılımıyla faaliyetlerine başladı.
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Ruhani, İslam Peygamberinin kutlu doğum haftasını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Peygamberinin kutlu…
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33. Uluslararası Vahdet Konferansı
Tahran, IRNA- Tahran’da düzenlenen 33. Vahdet Konferansı bugün Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açılış…
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İran ve Türkiye İslam Dünyasının en önemli ülkelerindendir
Kum, IRNA- Camietül Mustafa Elalemaiye Kurumu Başkanı Ali Abbasi, İran ve Türkiye’nin iyi ve…
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Ayetullah Hamenei bir çok mahkumun af önerisini onayladı
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, genel ve devrim ve silahlı…
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Ayetullah Eraki: Tüm İslam dünyasından vahdet sesi duyulmakta
Tahran, IRNA- İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Başkanı Ayetullah Mohsen Eraki, günümüzde…
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İran ve Çin arasında bilimsel işbirliği artmakta
Pekin, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Bilimsel ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena…
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Halhal, Akdağ’da Sonbahar
Erdebil, IRNA- Erdebil’e bağlı Halhal kentinde yer alan Akdağ korunma altındaki bölgede sonbahar…
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İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi
Tahran, IRNA- Siyonist rejim İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği…
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Ruhani: Bölgedeki savaş, ihtilaf ve ayrışmaların sebebi Amerika’dır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki savaş, ihtilaf ve…
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33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı Tahran’da başladı
Tahran, IRNA- 33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı dünyanın 93 ülkesinden 350 katılımcıyla…
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