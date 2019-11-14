14 Kas 2019 16:59
Journalist ID: 1942
News Code: 83555142
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33. Uluslararası Vahdet Konferansı

Tahran, IRNA- Tahran’da düzenlenen 33. Vahdet Konferansı bugün Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açılış konuşması ve 90 ülkeden 350 yabancı misafirin katılımıyla faaliyetlerine başladı.

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