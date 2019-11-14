Erdebil, IRNA- Erdebil’e bağlı Halhal kentinde yer alan Akdağ korunma altındaki bölgede sonbahar bir başka güzeldir.
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Ayetullah Eraki: Tüm İslam dünyasından vahdet sesi duyulmakta
Tahran, IRNA- İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Başkanı Ayetullah Mohsen Eraki, günümüzde…
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İran ve Çin arasında bilimsel işbirliği artmakta
Pekin, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Bilimsel ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena…
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Halhal, Akdağ’da Sonbahar
Erdebil, IRNA- Erdebil’e bağlı Halhal kentinde yer alan Akdağ korunma altındaki bölgede sonbahar…
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İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi
Tahran, IRNA- Siyonist rejim İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği…
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Ruhani: Bölgedeki savaş, ihtilaf ve ayrışmaların sebebi Amerika’dır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki savaş, ihtilaf ve…
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33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı Tahran’da başladı
Tahran, IRNA- 33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı dünyanın 93 ülkesinden 350 katılımcıyla…
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Meşhed’de Uluslararası MS Kongresi düzenlendi
Meşhed, IRNA- 16. Uluslararası MS Kongresin yurt içi ve yırt dışından 300 hekimin katılımıyla…
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24. Rabat Film Festivalinde 2 İran filmi yarışacak
Tahran, IRNA- Fas’ın Başkenti Rabat kentinde düzenlenen 24. Rabat Film Festivalinde iki İran…
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İran parlamento heyeti, Suriye Başbakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mocteba…
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Cihangiri: İran, ekonominin zor dönemecini geride bırakmıştır
Urumiye, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İran’ın…
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