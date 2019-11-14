14 Kas 2019 10:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83554687
0 Persons

Halhal, Akdağ’da Sonbahar

Erdebil, IRNA- Erdebil’e bağlı Halhal kentinde yer alan Akdağ korunma altındaki bölgede sonbahar bir başka güzeldir.

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 6 =