Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinde bulunan Şehdad Yardangları, İran'ın eşsiz doğal cazibe merkezlerindne biridir. Temmuz 2016 tarihinde İran'ın UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne giren ilk doğal eseri olan Şehdad yardangları bakir doğası ve kendine özgü bitki örtüsü ile dikkat çekiyor. Fotoğrafçı: Bahadır Hüseyni Teşnizi
«کلوت شهداد» گرم ترین نقطه کره زمین
ایرنا - کرمان -کلوت شهداد کرمان به عنوان یک جاذبه ی منحصر به فرد و طبیعی ایران شناخته می شود و نمونه ای از آن در منطقه یوتا ایالات متحده وجود دارد. چشم انداز ماورایی و وهم آلود کلوت های شهداد سالانه توریست های بسیاری را از داخل و خارج از کشور به سمت خود جذب می کند. در این منطقه امکان تفریحات هیجان انگیز مانند سافاری، کمپ های کویری و کویرنوردی به خصوص در فصل پاییز بسیار رواج دارد. نکته حائر اهمیت در خصوص کلوت شهداد کرمان که آن را در سراسر جهان بر سرزبان ها انداخته است، دارا بودن بالاترین درجه حرارتی کره زمین می باشد. به عبارت ساده تر منطقه شهداد در کرمان به عنوان گرم ترین نقطه کره زمین شناخته شده است، همچنین علاوه بر این بخشی از دشت لوت در میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.
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Yer yüzünün en sıcak noktası Şehdad Yardanglarından kareler
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