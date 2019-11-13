13 Kas 2019 14:21
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News Code: 83553750
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Reşt Kabak Festivali'nden kareler

Reşt, İRNA- Hazar Denizi kıyısındaki yemyeşil Gilan ilinde kabak, sonbaharın başlarında hasat edilerek, kışın yemeklerde kullanılır. Gilan ilinin merkezi Reşt'te 17 Kasım'a kadar Kabak Festivali devam edecek. Fotoğrafçı: Ebuzer Hamidi Cirende

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