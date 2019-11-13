Buşehr, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr'in Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 2. Hurma ve Yan Sanayi Fuarı 12 Kasım'da faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Abbas Haydari
-
Yer yüzünün en sıcak noktası Şehdad Yardanglarından kareler
Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinde bulunan Şehdad Yardangları, İran'ın…
-
İran'a karşı yaygaraya aldanmayız
Moskova, İRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, kimilerinin İran'a karşı siyasi…
-
Güney Pars Gaz sahasında 2 platformun deniz monte edilmesi tamamlandı
Tahran, İRNA- İran'ın önde gelen müteahhitlik firmalarından Hatemü'l-Enbiya Karargahı çalışanlarının…
-
İran yedi ayda 4 milyon tondan fazla çelik ihraç etti
Tahran, İRNA- İran takviminin ilk yedi ayında (21 Mart- 22 Ekim arası) çelik ihracatı bir önceki…
-
İran-Türkiye ticareti büyüyor
Buşehr, İRNA- İzmir Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyesi ve Menemen Ticaret Odası Başkanı Susu…
-
İranlı kadın halterciler Türkiye Halter Turnavası'na katılacak
Tahran, İRNA- İran Milli Halter Takımı, Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Turnuvası'na katılmak…
-
İran ve Hollanda çevre iş birliğini geliştiriyor
Tahran, İRNA- Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Jacques Werner, İran'la çevre sorunlarının çözümüne…
-
Reşt Kabak Festivali'nden kareler
Reşt, İRNA- Hazar Denizi kıyısındaki yemyeşil Gilan ilinde kabak, sonbaharın başlarında hasat…
-
2. Buşehr Hurma ve Yan Sanayi Fuarı'ndan görüntüler
Buşehr, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr'in Uluslararası Fuarlar…
-
İranlı yönetmen, Avustralya Film Festivali'nden ödül aldı
Mahabad, İRNA- İranlı yönetmen Emir Gulami, yönetmen koltuğunda oturduğu 'Deniz Dalga Dalga…
yorumunuz