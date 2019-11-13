13 Kas 2019 14:17
Journalist ID: 2391
News Code: 83553745
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2. Buşehr Hurma ve Yan Sanayi Fuarı'ndan görüntüler

Buşehr, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr'in Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 2. Hurma ve Yan Sanayi Fuarı 12 Kasım'da faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Abbas Haydari

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