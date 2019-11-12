12 Kas 2019 20:10
Journalist ID: 2394
News Code: 83552402
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Toçal Kayak Merkezi sezon açılışından kareler

Tahran, İRNA- Toçal kayak pisti 12 Kasım günü İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Kayak Federasyonu Başkanı Rıza Salihi Emiri'nin katılımıyla yeni kış sezonunda resmi olarak faaliyete başladı. Fotoğrafçı Ahmet Moinicem

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