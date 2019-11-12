Tahran, İRNA- Toçal kayak pisti 12 Kasım günü İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Kayak Federasyonu Başkanı Rıza Salihi Emiri'nin katılımıyla yeni kış sezonunda resmi olarak faaliyete başladı. Fotoğrafçı Ahmet Moinicem
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İran, Amerika’nın Bolivya’daki müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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İran, Filistin işgalcilerinin cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, terörist…
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Çin, Amerika’dan KOEP ile ilgili hatalarını düzeltmesini istedi
Tahran, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem…
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Toçal Kayak Merkezi sezon açılışından kareler
Tahran, İRNA- Toçal kayak pisti 12 Kasım günü İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Kayak…
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Zarif, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Kazakistan’da Cumhurbaşk…
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EİT, Meteoroloji kurumları başkanları Tahran’da toplandı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti ev sahipliğinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Meteoroloji…
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3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi'nden kareler
Tahran, İRNA- 3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi, 9-12 Kasım tarihleri arasında…
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ABD, İran'a saldırmaya cesaret etmez
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'Biz ülkemizi savunmak için tamamen…
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İran filmi, Avustralya’nın Uluslararası Changing Face Film Festivali'nden ödül almaya aday
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen ve yapımcı Kesra Tirseher’in yönettiği ‘13 Numaralı Oda' isimli…
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İran'da altın yapım atölyesinden kareler
Tahran,IRNA- Mücevher yapımının tasarımından ilk örneğin yapılmasına kadar türlü aşamaları…
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