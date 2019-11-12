Tahran,IRNA- Mücevher yapımının tasarımından ilk örneğin yapılmasına kadar türlü aşamaları vardır. Mücevher atölyelerinde fikir üretiminden sonra, tasarım işi ve üç boyutlu yazdırıcılarla kalıplama yolundan uygulama başlar. Sonrasında uygun gereçle döküm işi yapılır. Ürün, kaplama aşamasına gelene kadar torpulama, işletme ve model üzerinde gereç uygulaması gibi farklı aşamalardan geçer.
-
3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi'nden kareler
Tahran, İRNA- 3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi, 9-12 Kasım tarihleri arasında…
-
ABD, İran'a saldırmaya cesaret etmez
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'Biz ülkemizi savunmak için tamamen…
-
İran filmi, Avustralya’nın Uluslararası Changing Face Film Festivaline ödül almaya aday
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen ve yapımcı Kesra Tirseher’in yönettiği ‘13 Numaralı Oda' isimli…
-
İran'da altın yapım atölyesinden kareler
Tahran,IRNA- Mücevher yapımının tasarımından ilk örneğin yapılmasına kadar türlü aşamaları…
-
Tahran’da Schiller Müzik Grubu konserinden kareler
Tahran, IRNA- Christopher von Deylen rehberliğindeki Schiller Müzik Grubu'nun düzenlediği konser,…
-
İran-Suriye ticaret hacmi 2 yıl içinde 1 milyar dolara çıkacak
Tahran, İRNA- İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı, İran ve Suriye arasında 2 yıl içinde…
-
İran Milli Havali Tabanca Karma Takımı bronz madalya kazandı
Tahran, İRNA- Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Atıcılık Şampiyonası'nda İran Milli…
-
İran'da ilk Uluslararası Hümaniter Mayın Etkisizleştirme Eğitim Merkezi faaliyete başladı
Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'da Savunma Bakanı General Hatemi'nin katılımıyla ilk…
-
İran-Umman ekonomik ilişkileri gelişecek
Tahran, İRNA, Umman'ın Tahran Büyükelçisi Suud bin Ahmed bin Halid el-Bervani, İran'la ekonomik…
-
İran filmi "Rıza", Barselona Film Festivali'nin en iyi film ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Alirıza Mutemedi’nin yönettiği ‘Rıza’ isimli film, Barselona…
yorumunuz