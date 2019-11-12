İran'da altın yapım atölyesinden kareler

Tahran,IRNA- Mücevher yapımının tasarımından ilk örneğin yapılmasına kadar türlü aşamaları vardır. Mücevher atölyelerinde fikir üretiminden sonra, tasarım işi ve üç boyutlu yazdırıcılarla kalıplama yolundan uygulama başlar. Sonrasında uygun gereçle döküm işi yapılır. Ürün, kaplama aşamasına gelene kadar torpulama, işletme ve model üzerinde gereç uygulaması gibi farklı aşamalardan geçer.