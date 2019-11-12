Tahran, IRNA- Christopher von Deylen rehberliğindeki Schiller Müzik Grubu'nun düzenlediği konser, 11 Kasım'da İran İçişleri Bakanlığı Büyük Salonu'nda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Fotoğrafçı Merziye Süleymani
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3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi'nden kareler
Tahran, İRNA- 3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi, 9-12 Kasım tarihleri arasında…
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ABD, İran'a saldırmaya cesaret etmez
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'Biz ülkemizi savunmak için tamamen…
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İran filmi, Avustralya’nın Uluslararası Changing Face Film Festivaline ödül almaya aday
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen ve yapımcı Kesra Tirseher’in yönettiği ‘13 Numaralı Oda' isimli…
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İran'da altın yapım atölyesinden kareler
Tahran,IRNA- Mücevher yapımının tasarımından ilk örneğin yapılmasına kadar türlü aşamaları…
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Tahran’da Schiller Müzik Grubu konserinden kareler
Tahran, IRNA- Christopher von Deylen rehberliğindeki Schiller Müzik Grubu'nun düzenlediği konser,…
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İran-Suriye ticaret hacmi 2 yıl içinde 1 milyar dolara çıkacak
Tahran, İRNA- İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı, İran ve Suriye arasında 2 yıl içinde…
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İran Milli Havali Tabanca Karma Takımı bronz madalya kazandı
Tahran, İRNA- Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Atıcılık Şampiyonası'nda İran Milli…
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İran'da ilk Uluslararası Hümaniter Mayın Etkisizleştirme Eğitim Merkezi faaliyete başladı
Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'da Savunma Bakanı General Hatemi'nin katılımıyla ilk…
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İran-Umman ekonomik ilişkileri gelişecek
Tahran, İRNA, Umman'ın Tahran Büyükelçisi Suud bin Ahmed bin Halid el-Bervani, İran'la ekonomik…
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İran filmi "Rıza", Barselona Film Festivali'nin en iyi film ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Alirıza Mutemedi’nin yönettiği ‘Rıza’ isimli film, Barselona…
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