12 Kas 2019 15:07
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News Code: 83551595
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Tahran’da Schiller Müzik Grubu konserinden kareler

Tahran, IRNA- Christopher von Deylen rehberliğindeki Schiller Müzik Grubu'nun düzenlediği konser, 11 Kasım'da İran İçişleri Bakanlığı Büyük Salonu'nda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Fotoğrafçı Merziye Süleymani

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