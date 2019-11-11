İran'ın en büyük kömür semaveri Burucerd'de

Burucerd, IRNA- İran'ın en büyük kömür semaveri olarak görülen bu semaver, 2003 yılında Muhammed Badaver isimli usta vernikçi tarafından yapıldı. 400 litre su gerektirir. Yaklaşık 5 kg kömür ile çalışan bu semaver 400 litre kapasiteye sahip ve yaptırıldığından beri 2 defa çalıştırılmıştır.