11 Kas 2019 15:30
Journalist ID: 2394
News Code: 83550558
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Yezd’de Gadir Endüstriyel Türbin Fabrikası, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından açıldı

Yezd, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Yezd'de 10 Kasım Pazar günü Gadir şirketinin endüstriyel türbin üretim tesisi açılış törenine katıldı.

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