Tahran, IRNA- İran 18 Yaş Üstü Kadınlar Golf Şampiyonası, Tahran İnkılap Spor Kompleksi'nde düzenlenmektedir. İran’ın 12 ilinden golfcü kadınların katıldığı bu şampiyonun sonunda dereceye girenler, İran Kadınlar Milli Golf Takımı hazırlık kapmına katılmaya hak kazanacak. Fotoğrafçi: Emin Celili
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İran'ın en büyük kömür semaveri Burucerd'de
Burucerd, IRNA- İran'ın en büyük kömür semaveri olarak görülen bu semaver, 2003 yılında Muhammed…
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Yezd’de Gadir Endüstriyel Türbin Fabrikası, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından açıldı
Yezd, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Yezd'de 10 Kasım Pazar günü Gadir şirketinin endüstriyel…
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İran Kadınlar Golf Şampiyonası'ndan kareler
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Teknopark İstanbul ile Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Reşt, İRNA- Teknopark İstanbul ile Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı arasında iş birliği protokolü…
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Kirman, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gelecek yıl İran'a karşı uygulanan silah ambargosunun…
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