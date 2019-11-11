11 Kas 2019 15:30
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News Code: 83550298
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İran Kadınlar Golf Şampiyonası'ndan kareler

Tahran, IRNA- İran 18 Yaş Üstü Kadınlar Golf Şampiyonası, Tahran İnkılap Spor Kompleksi'nde düzenlenmektedir. İran’ın 12 ilinden golfcü kadınların katıldığı bu şampiyonun sonunda dereceye girenler, İran Kadınlar Milli Golf Takımı hazırlık kapmına katılmaya hak kazanacak. Fotoğrafçi: Emin Celili

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