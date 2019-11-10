10 Kas 2019 21:19
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News Code: 83549483
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Kürdistan ilinde Hz. Muhammed'in doğum günü kutlamasından kareler

Senendec, IRNA-Her yıl dünyadaki Müslümanlar, İslam Peygamberi'nin doğum gününü kutlarlar. Bu büyük doğum günü kutlaması, İçişleri Baknanı Rahmani Fazli'nin katılımıyla İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan ilinin merkezi Senendec kentinde Birlik Haftası'nın başlangıcına denk gelen Pazar günü yapıldı. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari

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