Senendec, IRNA-Her yıl dünyadaki Müslümanlar, İslam Peygamberi'nin doğum gününü kutlarlar. Bu büyük doğum günü kutlaması, İçişleri Baknanı Rahmani Fazli'nin katılımıyla İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan ilinin merkezi Senendec kentinde Birlik Haftası'nın başlangıcına denk gelen Pazar günü yapıldı. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari
-
Kürdistan ilinde Hz. Muhammed'in doğum günü kutlamasından kareler
Senendec, IRNA-Her yıl dünyadaki Müslümanlar, İslam Peygamberi'nin doğum gününü kutlarlar.…
-
İran'ın kuzey bölgelerinde sonbahar mevsimi
Reşt, IRNA- İran’ın Gilan ilinde yer alan Rudbar ilçesinde, sonbahar manzaraları çok güzel…
-
İran’ın kuzeyinde Filbend köyünden kareler
Mazenderan, IRNA- Fotoğraflarda "Mazendaran'ın Doğusu" ve "Bulutlar Okyanusu" olarak bilinen…
-
İranlı atıcı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı
Tahran, IRNA- İran Erkekler Milli Atıcılık Takımı oyuncusu Mehyar Sadakat, Asya Atıcılık Şampiyonası…
-
İran'ın güneyinde yeni petrol sahası keşfedildi
Yezd, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan ilinde…
-
İran belgeseli ABD’nin Big Water Film Festivalinde seyirci ile buluşacak
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Cevad Vatani’nin yönettiği ‘Vers’ isimli belgesel filmi, ABD’nin…
-
İran animasyonları İtalya ve ABD’de gösterime girecek
Tahran, IRNA- İran yapımı iki animasyon filmi, Uluslararası ABD Whitaker St. Louis Film Festivali…
-
Tahran'da İslami Vahdet Konferansı düzenlenecek
Tahran, İRNA- Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurulu Genel Sekreteri, Tahran'da düzenlenecek…
-
İmam Humeyni Üniversitesi'nde 'İpek Yolu: Barış ve Dostluk Güzergahı' konferansı başladı
Kazvin, İRNA- Tahran'ın batısındaki Kazvin şehrinde yer alan İmam Humeyni Üniversitesi'nde…
-
İranlı tambur sanatçısı UNESCO'nun daveti üzerine Romanya'da konser verdi
Tahran, İRNA- İran tasavvuf miziğinin önde gelen isimlerinden tambur sanatçısı Ali Asger Rahimi,…
yorumunuz