Reşt, IRNA- İran’ın Gilan ilinde yer alan Rudbar ilçesinde, sonbahar manzaraları çok güzel görüntüler oluşturuyor. Rudbar’da yaklaşık 80.000 dönümlük orman ve 50.000 dönümlük mera alanı var. Fotoğrafçı Ebuzer Hamidicirende
-
Kürdistan ilinde Hz. Muhammed'in doğum günü kutlamasından kareler
Senendec, IRNA-Her yıl dünyadaki Müslümanlar, İslam Peygamberi'nin doğum gününü kutlarlar.…
-
İran'ın kuzey bölgelerinde sonbahar mevsimi
Reşt, IRNA- İran’ın Gilan ilinde yer alan Rudbar ilçesinde, sonbahar manzaraları çok güzel…
-
İran’ın kuzeyinde Filbend köyünden kareler
Mazenderan, IRNA- Fotoğraflarda "Mazendaran'ın Doğusu" ve "Bulutlar Okyanusu" olarak bilinen…
-
İranlı atıcı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı
Tahran, IRNA- İran Erkekler Milli Atıcılık Takımı oyuncusu Mehyar Sadakat, Asya Atıcılık Şampiyonası…
-
İran'ın güneyinde yeni petrol sahası keşfedildi
Yezd, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan ilinde…
-
İran belgeseli ABD’nin Big Water Film Festivalinde seyirci ile buluşacak
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Cevad Vatani’nin yönettiği ‘Vers’ isimli belgesel filmi, ABD’nin…
-
İran animasyonları İtalya ve ABD’de gösterime girecek
Tahran, IRNA- İran yapımı iki animasyon filmi, Uluslararası ABD Whitaker St. Louis Film Festivali…
-
Tahran'da İslami Vahdet Konferansı düzenlenecek
Tahran, İRNA- Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurulu Genel Sekreteri, Tahran'da düzenlenecek…
-
İmam Humeyni Üniversitesi'nde 'İpek Yolu: Barış ve Dostluk Güzergahı' konferansı başladı
Kazvin, İRNA- Tahran'ın batısındaki Kazvin şehrinde yer alan İmam Humeyni Üniversitesi'nde…
-
İranlı tambur sanatçısı UNESCO'nun daveti üzerine Romanya'da konser verdi
Tahran, İRNA- İran tasavvuf miziğinin önde gelen isimlerinden tambur sanatçısı Ali Asger Rahimi,…
yorumunuz