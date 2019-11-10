İran'ın kuzey bölgelerinde sonbahar mevsimi

Reşt, IRNA- İran’ın Gilan ilinde yer alan Rudbar ilçesinde, sonbahar manzaraları çok güzel görüntüler oluşturuyor. Rudbar’da yaklaşık 80.000 dönümlük orman ve 50.000 dönümlük mera alanı var. Fotoğrafçı Ebuzer Hamidicirende