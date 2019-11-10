İran’ın kuzeyinde Filbend köyünden kareler

Mazenderan, IRNA- Fotoğraflarda "Mazendaran'ın Doğusu" ve "Bulutlar Okyanusu" olarak bilinen ve İran'ın Hazar Deniz'nin güneyinde yer alan Mazenderan iline bağlı Babol ilçesinin Filbend Köyü'nden kareler görülmektedir. Filbend köyü deniz seviyesinden 2300 m yükseklikte yer almaktadır ve yüksekliği nedeniyle bulutlar okyanusunu oluşturması daha olasıdır. Fotoğrafçı Abdullah Haydari