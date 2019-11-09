Engelli köpeğin hayatından kesitler

Kirmanşah, İRNA- İran'ın batısında Irak sınırındaki Kirmanşah şehrinde, Sait isimli bir vatandaş, Kahve Rengi isimli engelli bir köpeği beslemektedir. 4 yıl önce Tahran'da şehir içi bir otobanda bir trafşk kazasında sakat kalan Kahve Rengi, hayvanseverlerin yardımı ve katkısıyla ameliyata alınarak, bir ayağı kesildi. Sait günde iki kez köpeğe yemek veriyor ve hiç kimseye ona yakınlaşmasına izin vermiyor.