Tarihi Neykije Sokağı'ndan görüntüler

Simnan, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinin ortasında bulunan tarihi Neykije Sokağı, 700 yıllık geçmişi ve muhteşem güzelliği ile görenleri büyülüyor. Simnan Belediyesi son yıllarda tarihi sokakların onarımı konusunda güzel adımlar atarak, şehre başka bir güzellik katmayı hedeflemektedir.