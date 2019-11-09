9 Kas 2019 11:08
Journalist ID: 2391
News Code: 83546814
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Uluslararası Hemedan Çocuk ve Genç Tiyatro Festivali'nden kareler

Hemedan, İRNA- İran'ınb batısında yer alan Hemedan'da 7 Kasım günü başlayan Uluslararası Çocuk ve Genç Tiyatro Festivali, 12 Kasım gününe kadar sürecek.

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