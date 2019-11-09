Hemedan, İRNA- İran'ınb batısında yer alan Hemedan'da 7 Kasım günü başlayan Uluslararası Çocuk ve Genç Tiyatro Festivali, 12 Kasım gününe kadar sürecek.
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Sorumluluk ve haklarımız arasında dengeyi korumak için, Nükleer Anlaşma taahhütlerimizi azalttık
Fordo, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 'Nükleer Anlaşma kapsamındaki…
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12. İran Yöresel Müzik Festivali'nde Türk müzik grubu sahne aldı
Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde Kirman şehrinde düzenlenen 12. İran Yöresel Müzk Festivali'ne…
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Her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız
Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Seyyari, 'Düşmanlar, çıkarlarımıza…
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İran ve Türkiye dışişleri bakanları görüştü
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuloğlu, Ekonomik…
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Engelli köpeğin hayatından kesitler
Kirmanşah, İRNA- İran'ın batısında Irak sınırındaki Kirmanşah şehrinde, Sait isimli bir vatandaş,…
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Mustafa Ödülü sahiplerini buldu
Tahran, İRNA- 3. Mustafa Ödülü, bilim, biyoteknoloji ve tıp alanında ortaklaşa İran'dan Ali…
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Tarihi Neykije Sokağı'ndan görüntüler
Simnan, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinin ortasında bulunan…
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Uluslararası Hemedan Çocuk ve Genç Tiyatro Festivali'nden kareler
Hemedan, İRNA- İran'ınb batısında yer alan Hemedan'da 7 Kasım günü başlayan Uluslararası Çocuk…
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İranlı sporcu Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Bender Abbas, İRNA- İranlı vücut geliştirme sporcusu, BAE'de düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme…
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İnsan hakları bir Batı metası değildir
Tahran, İRNA- İran İnsan Hakları Kmitesi Sekreteri Muhammed Cevad Laricani, Tahran'ın terörle…
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