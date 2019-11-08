8 Kas 2019 13:28
Journalist ID: 1942
News Code: 83545966
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Meymend kaya köyü

Kerman, IRNA- Kerma ilinin Babek kentine bağlı Meymend Kaya Köyü, 10 bin yıllar geçmişi ile 3 sene önce UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer aldı.

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