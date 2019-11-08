Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın Terk kentinde bu sabah gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremde şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti ve 300’den fazla kişi yaralandı.
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Meymend kaya köyü
Kerman, IRNA- Kerma ilinin Babek kentine bağlı Meymend Kaya Köyü, 10 bin yıllar geçmişi ile…
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İran, bölgenin güçlü aktörüdür
Londra, IRNA- Londra’da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu yayınladığı bir…
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İran: Amerika’nın tek yönlü politikaları dünya güveliği için en büyük tehdittir
New York, IRNA- İran’ın BM temsilcisi İshak Al-i Habib, Amerika’nın tek yönlü politikalarının…
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Doğu Azerbaycan’da 5.9 şiddetli depremden ilk görüntüler
Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın Terk kentinde bu sabah gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremde…
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İran’ın Kuzey Batı depreminde şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti
Tahran, IRNA- İran Acil Durumlar Kurumu Mocteba Halidi, İran’ın kuzey batı bölgelerinde bu…
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Garipabadi: İran nükleer tesislerinin güvenliğini tehlikeye atacak durumlara göz yumamaz
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan Uluslararası Kurumlar nezdindeki Büyükelçisi Kazım…
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Şemhani: Avrupa ve Amerika’nın eski yöntemlere devam etmesi pişmanlıklarını sağlar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Avrupa…
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İran Uluslararası Denizcilik Kurumuna kızıl denizin güvensizliği ile ilgili ikazda bulundu
Tahran, IRNA- İran, Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) bir yazı göndererek, Kızıl Denizin…
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Deprem, İran’ın kuzey bölgelerini salladı
Tahran, IRNA- Merkez üstü Doğu Azerbaycan’ın Terek kenti olan 5.9 İran’ın Doğu ve Batı Azerbaycan,…
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Güney Kore Cumhurbaşkanı: İran ile ilişkilerin gelişmesi için çalışıyoruz
Seul, IRNA- Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae İn, ülkesinin Tahran-Seul ilişkilerinin gelişmesi…
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