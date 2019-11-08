8 Kas 2019 11:02
Journalist ID: 1942
News Code: 83545811
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Doğu Azerbaycan’da 5.9 şiddetli depremden ilk görüntüler

Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın Terk kentinde bu sabah gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremde şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti ve 300’den fazla kişi yaralandı.

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