Semnan, IRNA- Sengser İli tarafından dokunan halılardan oluşan sergi açıldı.
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Güney Kore Cumhurbaşkanı: İran ile ilişkilerin gelişmesi için çalışıyoruz
Seul, IRNA- Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae İn, ülkesinin Tahran-Seul ilişkilerinin gelişmesi…
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Zarif, Antalya’da düzenlenecek ECO toplantısına katılacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri…
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Sengser Aşiretinin el dokuma halıları sergisi
Semnan, IRNA- Sengser İli tarafından dokunan halılardan oluşan sergi açıldı.
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Vaizi: İran’ın planı KOEP’i yok etmek değildir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, İran planının…
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Amerika, İran’ın barışçıl uzay teknolojisinden mahrum bırakmaya çalışıyor
Tahran, IRNA- İran Uzay Kurumu Başkan Yardımcısı Mohammad Mustafa Futuhi, Amrika’nın İran’a…
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İran filmi Tokyo festivalinden ödül aldı
Erdebil, IRNA- Dünya’nın en önemli film festivallerinden olan Tokyo Festivali bu sene Asya…
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IRNA’nın katılımıyla OANA toplantısı Seul’de başladı
Tahran, IRNA- IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi’nin katılımıyla Asya Pasifik Haber Ajansları…
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Fordo tesisinde zenginleştirilmiş uranyum üretimi başladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin direktifi ile Fordo tesislerinde…
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Musevi: Riyad Anlaşması Yemen krizinde çözüm değil
Taran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bazı…
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İAEK: UAEK denetçisi şüpheli madde taşıdığı ihtimaline karşın Natanz tesislerine giremedi
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) , geçen hafta bir Uluslararası Atom Enerjisi…
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