7 Kas 2019 17:26
Journalist ID: 1942
News Code: 83545408
0 Persons

Sengser Aşiretinin el dokuma halıları sergisi

Semnan, IRNA- Sengser İli tarafından dokunan halılardan oluşan sergi açıldı.

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 0 =