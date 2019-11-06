Tahran, IRNA- İsfahan ilinde bulunan Hasanabad Cerguye Tuz Gölü bölgenin önemli tuz kaynaklarındandır.
-
Hasanabad Cerguye Tuz Gölü
Tahran, IRNA- İsfahan ilinde bulunan Hasanabad Cerguye Tuz Gölü bölgenin önemli tuz kaynaklarındandı…
-
Ruhani: 1044 Santrifüje gaz enjekte etme işlemi bugün başlayacak
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1044 Santrifüje gaz enjekte…
-
İranlı bilim adamı 2019 en iyi 5 bilim insanı içinde yer aldı
Şiraz, IRNA- Şiraz üniversitesi hocalarından Hamidrıza Purgasemi, Dünya Bilim Akademisi (TWAS-CASARE…
-
General Şekarçi: Amerika ve İsrail, İran’ın askeri ilerlemesinin derinliğini biliyorlar
Kum, IRNA- İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Abulfezl Şekarçi, Amerika ve sahte rejim…
-
Baidinejad: KOEP’in başarısızlığının dünya güvenliği için kötü sonuçları olacaktır
Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı…
-
UAEK denetiminde Fordo tesisinde UF6 gaz tankeri yerini aldı
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin gözetiminde bugün 2000…
-
Halhal’da Sonbahar meyveleri
Erdebil, IRNA- Sonbahar çeşitli ve rengarenk meyveleri ile farklı bir güzellik sunmaktadır.
-
Asya Güreş Konseyi Başkanı: İran dünya güreşinin liderlerindendir
Tahran, IRNA- Asya Güreş Konseyi Başkanı ve Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu üyesi Devlet…
-
Traktör ve İstiklal maçı bu hafta dünyada en fazla izlenen maç oldu
Tebriz, IRNA- Mustafa Denizli’nin yönettiği Traktör takımı ve İstiklal takımı arasında oynanan…
-
Rusya, Amerika’da İran’ın petrol ambargosuna son vermesini istedi
Moskova, IRNA- Rusya’nın Uluslararası Kurumlar Nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, Amerika’nın…
yorumunuz