6 Kas 2019 20:10
Journalist ID: 1942
News Code: 83544631
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Hasanabad Cerguye Tuz Gölü

Tahran, IRNA- İsfahan ilinde bulunan Hasanabad Cerguye Tuz Gölü bölgenin önemli tuz kaynaklarındandır.

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