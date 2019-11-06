6 Kas 2019 12:18
Journalist ID: 1942
News Code: 83544374
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Halhal’da Sonbahar meyveleri

Erdebil, IRNA- Sonbahar çeşitli ve rengarenk meyveleri ile farklı bir güzellik sunmaktadır.

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