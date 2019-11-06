Erdebil, IRNA- Sonbahar çeşitli ve rengarenk meyveleri ile farklı bir güzellik sunmaktadır.
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UAEK denetiminde Fordo tesisinde UF6 gaz tankeri yerini aldı
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin gözetiminde bugün 2000…
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Halhal’da Sonbahar meyveleri
Erdebil, IRNA- Sonbahar çeşitli ve rengarenk meyveleri ile farklı bir güzellik sunmaktadır.
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Asya Güreş Konseyi Başkanı: İran dünya güreşinin liderlerindendir
Tahran, IRNA- Asya Güreş Konseyi Başkanı ve Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu üyesi Devlet…
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Traktör ve İstiklal maçı bu hafta dünyada en fazla izlenen maç oldu
Tebriz, IRNA- Mustafa Denizli’nin yönettiği Traktör takımı ve İstiklal takımı arasında oynanan…
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Rusya, Amerika’da İran’ın petrol ambargosuna son vermesini istedi
Moskova, IRNA- Rusya’nın Uluslararası Kurumlar Nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, Amerika’nın…
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İranlı kız öğrenci Japonya resim yarışmasında ödül kazandı
Maku, IRNA- İranlı kız öğrenci Gazale Mohammadi, Japonya’nın Kao resim yarışmasında ödül kazanmayı…
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İran, ucuz internet bakımından dünyada 4. Sıradadır
Tahran, IRNA- İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Emir Nazımi, İran’ın ucuz…
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Hazar Denizinde av mevsimi
Tahran, IRNA- İran’ın kuzeyinde buluna Hazar Denizinde av mevsimi başlamış bulunmaktadır. Av…
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Zarif, Avrupa ülkelerinden taahhütlerine bağlı kalmalarını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinden…
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Simnan Çiçek ve Bitki Sergisinden kareler
Simnan, İRNA- Başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde…
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