6 Kas 2019 10:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83544303
0 Persons

Hazar Denizinde av mevsimi

Tahran, IRNA- İran’ın kuzeyinde buluna Hazar Denizinde av mevsimi başlamış bulunmaktadır. Av mevsimi Mart ayına kadar devam edecektir.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 14 =