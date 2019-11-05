Simnan, İRNA- Başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde Çiçek, Bitki, Şifalı Bitkiler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı düzenlendi.
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Zarif, Avrupa ülkelerinden taahhütlerine bağlı kalmalarını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinden…
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Simnan Çiçek ve Bitki Sergisinden kareler
Simnan, İRNA- Başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde…
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İran, KOEP çerçevesinde atacağı 4. Adımı UAEK’ya bildirdi
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan Uluslararası Kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım…
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İran, Irak’ta diplomatik mekanların korunmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Türkiye ile İran arasında tarihi bağlar ve ilişkiler bugün artarak devam etmektedir
Tahran, İRNA- Batı Asya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Duman, Türkiye ile İran…
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Metresi 6.5 Tümen, Tokyo Film Festivali'nde parladı
Tahran, İRNA- İran filmi Metresi 6.5 Tümen, 32. Tokyo Film Festivali'nden iki ödüle değer görüldü.
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Urmiye tarihinin sembolü olarak Üç Kubbe Kulesi
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'nin…
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İran’ın kerkede beşiği Delgan'dan görüntüler
Zahidan, İRNA- İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline…
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Fars Körfezi Üniversitesi ile İtalyan Araştırma Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzaladı
Buşehr, IRNA- İran'ın Fars Körfezi Üniversitesi ile İtalyan Araştırma Enstitüsü arasında iş…
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Gale Bala Köyü, Turan Milli Parkı'nın bakir doğasına açılan bir penceredir
Simnan, İRNA- Gale-bala köyü, çölün bitişiğindeki eteklerinde ve Turan Milli Parkı'ndaki konumu…
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