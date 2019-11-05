5 Kas 2019 21:47
Journalist ID: 2394
News Code: 83543728
0 Persons

Simnan Çiçek ve Bitki Sergisinden kareler

Simnan, İRNA- Başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde Çiçek, Bitki, Şifalı Bitkiler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 15 =