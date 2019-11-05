Urmiye tarihinin sembolü olarak Üç Kubbe Kulesi

Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'nin güneydoğusunda yer almaktadır. Bina bir türbe ve ay takvimine göre 580 yılında inşa edilmiştir. Binanın girişinde, Kufic yazı tipinde taştan oyulmuş üç yazıt vardır. Fotoğrafçı:Mehdi Rehneverd