Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'nin güneydoğusunda yer almaktadır. Bina bir türbe ve ay takvimine göre 580 yılında inşa edilmiştir. Binanın girişinde, Kufic yazı tipinde taştan oyulmuş üç yazıt vardır. Fotoğrafçı:Mehdi Rehneverd
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İran, KOEP çerçevesinde atacağı 4. Adımı UAEK’ya bildirdi
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan Uluslararası Kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım…
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İran, Irak’ta diplomatik mekanların korunmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Türkiye ile İran arasında tarihi bağlar ve ilişkiler bugün artarak devam etmektedir
Tahran, İRNA- Batı Asya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Duman, Türkiye ile İran…
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Metresi 6.5 Tümen, Tokyo Film Festivali'nde parladı
Tahran, İRNA- İran filmi Metresi 6.5 Tümen, 32. Tokyo Film Festivali'nden iki ödüle değer görüldü.
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Urmiye tarihinin sembolü olarak Üç Kubbe Kulesi
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'nin…
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İran’ın kerkede beşiği Delgan'dan görüntüler
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Gale Bala Köyü, Turan Milli Parkı'nın bakir doğasına açılan bir penceredir
Simnan, İRNA- Gale-bala köyü, çölün bitişiğindeki eteklerinde ve Turan Milli Parkı'ndaki konumu…
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Tahran, İRNA- Christopher von Deylen başkanlığındaki Schiller Müzik Grubu'nun düzenlenen basın…
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