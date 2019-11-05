5 Kas 2019 15:18
Journalist ID: 2394
News Code: 83543650
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İran’ın kerkede beşiği Delgan'dan görüntüler

Zahidan, İRNA- İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline bağlı Delgan ilçesi, kerkedenin beşiği ve ana merkezidir. Fotoğrafçı Muhammedemin Mirbluzçezhi

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