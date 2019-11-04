İran sonbaharda bir başka güzel

Hemedan, IRNA- İran, dünyanın dört mevsimini aynı anda gözlemleyebilecek dünyadaki az sayıdaki ülkeden biri. Her santimini dikkatle izlemesi gereken arazi, sonbaharda oldukça çekicidir. Sonbahar, doğanın kırmızı, altın, turuncu, mor, kahverengi ve yeşil renklerden oluşan en büyüleyici elbisesini giydiği mevsimdir. Bu güzel renkler, her turisti Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çekebilir. Fotoğrafçı: Adil Bahuda