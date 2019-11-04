Hemedan, IRNA- İran, dünyanın dört mevsimini aynı anda gözlemleyebilecek dünyadaki az sayıdaki ülkeden biri. Her santimini dikkatle izlemesi gereken arazi, sonbaharda oldukça çekicidir. Sonbahar, doğanın kırmızı, altın, turuncu, mor, kahverengi ve yeşil renklerden oluşan en büyüleyici elbisesini giydiği mevsimdir. Bu güzel renkler, her turisti Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çekebilir. Fotoğrafçı: Adil Bahuda
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İran Emir Kebir Teknik üniversitesi, Türk üniversitelerle geniş işbirliğine sahiptir
Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Emir Kebir Teknik üniversitesi Uluslararası ve Bilimsel İşbirliği…
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Ruhani, İranlı güreşçilerin dünya şampiyonasını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen…
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Musevi, Amerikan gazetesinin iddiasını yalanladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerikan…
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İleri teknoloji IR6 Santrifüjlere gaz verme işlemi başladı
Tahran, IRNA- İleri teknoloji IR6 Santrifüjlere gaz verme işlemi bugün Natanz nükleer tesislerinde…
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Nükleer Anlaşma taahhütleri azaltmanın 4. adımı Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından bildirilecek
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin…
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İran sonbaharda bir başka güzel
Hemedan, IRNA- İran, dünyanın dört mevsimini aynı anda gözlemleyebilecek dünyadaki az sayıdaki…
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İranlı bisikletçi Asya Downhill Yarışması'nda zirvede yer aldı
Tahran, IRNA- Son Dünya Ligi sıralamasına göre İranlı bisikletçi Hüseyin Zencaniyan, downhil…
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İran'da düzenlenen Küresel Emperyalizmle Mücadele Ulusal Günü'nden kareler
Tahran, IRNA- 4 Kasım Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü'nde binlerce İranlı, başkent…
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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Yayılmayı Önleme Konferansına katılmak için Moskova’ya gidecek
Tahran,IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 7-9 Kasım’da Moskova'da düzenlenecek…
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32 Avrupalı şirket, İran petrol endüstrisine katılım için hazırlığını bildirdi
Tahran, İRNA- Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Pedidar, 32 Avrupa şirketinin…
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