Tahran, IRNA- 4 Kasım Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü'nde binlerce İranlı, başkent Tahran'ın yanı sıra ülkenin dört bir yanında ABD politikalarını protesto etti. Fotoğrafçı Hamid Golamidovom
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İran Emir Kebir Teknik üniversitesi, Türk üniversitelerle geniş işbirliğine sahiptir
Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Emir Kebir Teknik üniversitesi Uluslararası ve Bilimsel İşbirliği…
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Ruhani, İranlı güreşçilerin dünya şampiyonasını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen…
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Musevi, Amerikan gazetesinin iddiasını yalanladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerikan…
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İleri teknoloji IR6 Santrifüjlere gaz verme işlemi başladı
Tahran, IRNA- İleri teknoloji IR6 Santrifüjlere gaz verme işlemi bugün Natanz nükleer tesislerinde…
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Nükleer Anlaşma taahhütleri azaltmanın 4. adımı Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından bildirilecek
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin…
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İran sonbaharda bir başka güzel
Hemedan, IRNA- İran, dünyanın dört mevsimini aynı anda gözlemleyebilecek dünyadaki az sayıdaki…
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İranlı bisikletçi Asya Downhill Yarışması'nda zirvede yer aldı
Tahran, IRNA- Son Dünya Ligi sıralamasına göre İranlı bisikletçi Hüseyin Zencaniyan, downhil…
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İran'da düzenlenen Küresel Emperyalizmle Mücadele Ulusal Günü'nden kareler
Tahran, IRNA- 4 Kasım Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü'nde binlerce İranlı, başkent…
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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Yayılmayı Önleme Konferansına katılmak için Moskova’ya gidecek
Tahran,IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 7-9 Kasım’da Moskova'da düzenlenecek…
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32 Avrupalı şirket, İran petrol endüstrisine katılım için hazırlığını bildirdi
Tahran, İRNA- Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Pedidar, 32 Avrupa şirketinin…
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