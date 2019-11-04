4 Kas 2019 15:40
Journalist ID: 2394
News Code: 83542043
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İran'da düzenlenen Küresel Emperyalizmle Mücadele Ulusal Günü'nden kareler

Tahran, IRNA- 4 Kasım Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü'nde binlerce İranlı, başkent Tahran'ın yanı sıra ülkenin dört bir yanında ABD politikalarını protesto etti. Fotoğrafçı Hamid Golamidovom

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