3 Kas 2019 22:43
Journalist ID: 2394
News Code: 83540973
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Tahran’da Mesudiye Sarayından kareler

Tahran, IRNA- Mesudiye Sarayı, Kaçar döneminin en güzel saraylarından biridir. Zengin tarihi ve mimarisi nedeniyle, saray popüler bir turistik yer ve önemli bir tarihi yer. Karma İran-Avrupa tarzında dekore edilmiş. Her gün pek çok turist, güzel mimarisini görmek için konağa geliyor.Fotoğrafçı: Asger Hamse

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