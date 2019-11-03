Tahran’da Mesudiye Sarayından kareler

Tahran, IRNA- Mesudiye Sarayı, Kaçar döneminin en güzel saraylarından biridir. Zengin tarihi ve mimarisi nedeniyle, saray popüler bir turistik yer ve önemli bir tarihi yer. Karma İran-Avrupa tarzında dekore edilmiş. Her gün pek çok turist, güzel mimarisini görmek için konağa geliyor.Fotoğrafçı: Asger Hamse
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