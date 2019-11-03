İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin İranlı öğrencilerle görüşmesinden karelere yansıyanlar

Tahran,IRNA- İran'da Dünya Emeryalizmi ile Mücadele Milli Günü olarak bilinen 4 Kasım öncesi İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, binlerce İranlı öğrenciye konuşma yaptı. Fotoğrafçı Şehriyar Peserkelu