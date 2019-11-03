3 Kas 2019 22:36
Journalist ID: 2394
News Code: 83540950
0 Persons

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin İranlı öğrencilerle görüşmesinden karelere yansıyanlar

Tahran,IRNA- İran'da Dünya Emeryalizmi ile Mücadele Milli Günü olarak bilinen 4 Kasım öncesi İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, binlerce İranlı öğrenciye konuşma yaptı. Fotoğrafçı Şehriyar Peserkelu

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =