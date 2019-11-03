3 Kas 2019 22:34
Journalist ID: 2394
News Code: 83540840
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İranlı kadın bisikletçi, ülkede okul inşa edilmesini destekliyor

Tahran, IRNA- İranlı bisikletçi kadın Seher Tusi, ülkede okul inşasını desteklemek için Hazar Deniz'inden Fars Körfezi'ne bisiklet sürmeyi planlıyor. Fotoğrafçı: Nazenini Kazımineva

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