3 Kas 2019 14:31
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News Code: 83539941
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Fars ilinde nar ve hurma festivalinden kareler

Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin Haveran ilçesinde bu Kasım ayında ülke genelinde düzenlenen "Yüz Tane Yakut Tanesi" isimli festival düzenlendi. Bu etkinlikte, bahçıvanlar, yetiştiriciler, özel şirketler ve çeşitli mesleklerden pek çok temsilci pavyonlar kurup onları özel bir şekilde dekore ederek narları simgeliyor. Fotoğrafçı Şiva Sadat Ataran

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