2 Kas 2019 22:08
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News Code: 83539419
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İran'ın ünlü güzergahı mevsimin değişmesi ile yeni bir görüntü aldı

Çalus, İRNA- İran'ın en ünlü güzergahlarından Çalus Yolu, sonbahar mevsiminin gelmesiyle güzelliğine güzellik kattı. İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Mazenderan iline bağlı Çalus ilçesinde yer alan bu yoldaki güzellik, olağanüstüdür. Fotoğrafçı: Zehra Ramazani

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