Herkes İçin Yaşanılabilir ve Sürdürülebilir Şehirler panelinden görüntüler

Tahran, İRNA- 2 Kasım'da başkent Tahran'da Herkes İçin Yaşanılabilir ve Kalıcı Şehirler isimli panel düzenlendi. Panele İran'ın yanı sıra Türkiye, Katar ve Lüban da dahil olmak üzere çok sayıda yabancı konuk katıldı. İran'dan Tahran ve Tebriz belediye başkanları, İletişim Bakanı Azeri Cehromi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi gibi önemli isimler konuştu. Fotoğrafçı: Asger Hamse
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