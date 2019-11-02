2 Kas 2019 17:45
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News Code: 83539190
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İran Kadınlar Futbol Ligi'nden kareler

İsfahan, İRNA- İran Kadınlar Futbol Ligi kapsamında İsfahan'ın Zob Ahen Takımı ile Şiraz'ın Zagros Takımı arasında İsfahan'da oynanan maçı ev sahibi takım, 5-0'lik skorla kazandı.

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