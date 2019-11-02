2 Kas 2019 17:41
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News Code: 83539183
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Azerehş Ateşgedesi

Şiraz, İRNA- Sasaniler döneminden kalma Azerehş Ateşgedesi, İran'ın en eski ateşgedelerinden biri olarak biliniyor. 420 metrekare alana kurulu kendine özgü mimarisi ile dikkat çeken bu bina, Fars İline bağlı Darab ilçesinde geniş bir dağın yamacında yer alıyor. Daha sonra camiye çevrildiği için buna taş cami ismi de verilmiştir. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran

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