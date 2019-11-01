Tahran’da düzenlenen 15. Uluslararası Maden, Maden Sanayi Fuarı

Tahran, IRNA- Tahran’da onlarca yerli ve yabancı firmanın katılımıyla düzenlenen Maden, Maden Sanayi ve Makineleri fuarından bu alandaki son gelişmeler sergilenmektedir.
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İran Kadınlar Futbol Ligi'nden kareler
İsfahan, İRNA- İran Kadınlar Futbol Ligi kapsamında İsfahan'ın Zob Ahen Takımı ile Şiraz'ın…
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Azerehş Ateşgedesi
Şiraz, İRNA- Sasaniler döneminden kalma Azerehş Ateşgedesi, İran'ın en eski ateşgedelerinden…
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Mustafa Ödülü, İranlı ve Türk bilim adamlarına verilecek
Tahran, İRNA- Mustafa Ödülü Bilim Çalıştayı Sekreteri, 3. Mustafa Ödülleri'nin İran ve Türkiye'den…
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İran'dan iki şehir, UNESCO Global İnovatif Şehirler Ağı'na eklendi
Tahran, İRNA- İran'dan Senendec ve Bender Abbas şehirlerinin UNESCO tarafından açıklanan Global…
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ŞİÖ, uluslararası sistemde çok taraflılık yaklaşımının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran'ın bölgesel iş birliği…
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Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile İran'ın Luristan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Hürremabad, İRNA- İran'ın Luristan Üniversitesi ile Türkiye'nin Hacı Bektaş Veli Üniversitesi…
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İran inşaat sektörüne yaptırım, ABD'nin diplomasideki zaafını gösteriyor
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran'ın inşaat sektörüne yönelik yaptırım…
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Hindistan ve Almanya'dan Nükleer Anlaşma ile igili konuların siyasi çözümüne vurgu
Yeni Delhi, İRNA- Hindistan Başbakanı Narendra Mudi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, yayınladıkla…
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Serehs Demiryolu Sınırından 500 bin ton çimento ihracatı
Meşhed, İRNA- Horasan Demiryolları Genel Müdürü, yılbaşından bu yana Serehs Demiryolu Sınırı'ndan…
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Zarif: İranlılar hiçbir zaman Amerika’nın zorbalığına teslim olmayacaklar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın İran’daki…
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