1 Kas 2019 10:04
Journalist ID: 1942
News Code: 83537317
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Tahran’da düzenlenen 15. Uluslararası Maden, Maden Sanayi Fuarı

Tahran, IRNA- Tahran’da onlarca yerli ve yabancı firmanın katılımıyla düzenlenen Maden, Maden Sanayi ve Makineleri fuarından bu alandaki son gelişmeler sergilenmektedir.

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