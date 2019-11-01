1 Kas 2019 09:55
Journalist ID: 1942
News Code: 83537311
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Çalus Caddesinde Sonbahar renkleri

Çalus, IRNA- İran’ın kuzeyine bağlanan anayollardan biri olan Çalus cadesi ülke genelinde en güzel yollardan biri olarak adlandırılmaktadır. Bu yolda dağ ve orman olduğundan Sonbahar’da bin bir renkle bezenmektedir.

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