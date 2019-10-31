31 Eki 2019 16:31
Journalist ID: 1942
News Code: 83536867
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19. Uluslararası Tahran Elektrik Fuarı

Tahran, IRNA- 19. Uluslararası Elektrik Fuarı Türk firmalarının katılımıyla, İran ile Suriye Enerji Bakanları tarafından açıldı.

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