Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Sahne kenti sonbahar’da doğanın renkleri ile bezenmekte.
-
Cihanigiri: Uluslararası konuların çözümü çoğulculukla mümkündür
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cianngiri, uluslararası…
-
Tahran’da düzenlenen 15. Uluslararası Maden, Maden Sanayi Fuarı
Tahran, IRNA- Tahran’da onlarca yerli ve yabancı firmanın katılımıyla düzenlenen Maden, Maden…
-
İranlı yönetmen Amerika’dan ödül aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Mohammad Mehdi Delhaste, Amerikan Altın Görüntü Festivalinden…
-
Çalus Caddesinde Sonbahar renkleri
Çalus, IRNA- İran’ın kuzeyine bağlanan anayollardan biri olan Çalus cadesi ülke genelinde en…
-
İslami: İran’da yıllık 50 milyon ton transit kapasitesi mevcuttur
Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Moammad İslami, İran’da yıllık 50 milyon ton yük…
-
19. Uluslararası Tahran Elektrik Fuarı
Tahran, IRNA- 19. Uluslararası Elektrik Fuarı Türk firmalarının katılımıyla, İran ile Suriye…
-
İranlı karikatürist Belçika’da ikinci oldu
Tahran, IRNA- İranlı Karikatürist Davoud Huşmend, Belçika’da düzenlenen Karikatür yarışmasında…
-
Türkiye’nin katılımıyla 19. Uluslararası Elektrik Fuarı Tahran’da faaliyete başladı
Tahran, IRNA- 19. Uluslararası Elektrik Fuarı Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyann tarafından bugün…
-
Sahne kentinde Sonbahar manzaraları
Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Sahne kenti sonbahar’da doğanın renkleri ile bezenmekte.
-
Musevi: Şartlar böyle ilerlerse 4. Adımı atarız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupalıları…
yorumunuz