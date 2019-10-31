31 Eki 2019 14:33
Journalist ID: 1942
News Code: 83536738
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Sahne kentinde Sonbahar manzaraları

Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Sahne kenti sonbahar’da doğanın renkleri ile bezenmekte.

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